"Dua taneleri"nin genç ustası tespihçiliği yaşatmaya çalışıyor

SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale'de yaşayan tespih ustası Furkan Odabaşı, "dua taneleri"ni sabır ve maneviyatla işliyor.

Aslen Ordulu olan, İstanbul'da doğup büyüyen 28 yaşındaki Odabaşı, Kapalıçarşı'da ticaretle uğraşan babasının dükkanına küçük yaşlarda gittiğinde tespihçilikle tanıştı. Komşu dükkanlarda atölyesi bulunan ustalardan etkilenen Odabaşı, ilk tespihini zeytin çekirdeklerinden yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı olan Odabaşı, kurduğu atölyede mesleğini sürdürüyor.

Neyzen de olan tespih ustası Odabaşı, tespih, plak ve neylerin de yer aldığı atölyesini sokak kedisi "Pırtık" ve kanarya "Yavuz" ile paylaşıyor, misafirlerini ağırlıyor.

- "Beni eski bir terzi gibi de düşünebilirsiniz"