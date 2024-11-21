Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        "Dua taneleri"nin genç ustası tespihçiliği yaşatmaya çalışıyor

        SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale'de yaşayan tespih ustası Furkan Odabaşı, "dua taneleri"ni sabır ve maneviyatla işliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dua taneleri"nin genç ustası tespihçiliği yaşatmaya çalışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale'de yaşayan tespih ustası Furkan Odabaşı, "dua taneleri"ni sabır ve maneviyatla işliyor.

        Aslen Ordulu olan, İstanbul'da doğup büyüyen 28 yaşındaki Odabaşı, Kapalıçarşı'da ticaretle uğraşan babasının dükkanına küçük yaşlarda gittiğinde tespihçilikle tanıştı. Komşu dükkanlarda atölyesi bulunan ustalardan etkilenen Odabaşı, ilk tespihini zeytin çekirdeklerinden yaptı.

        Büyüdükçe tespih sanatına ilgisi artan Odabaşı, Çanakkale'ye taşındıktan sonra uzun zamandır uğraştığı antika alışverişine yoğunlaştı, ustalara yaptırdığı tespihleri mezatlarda sattı.

        Aynalı Çarşı'da atölyesi bulunan tespih sanatçısı Samet Uzuner'le yolları kesişen Odabaşı, tespih yapımının inceliklerini ondan öğrendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı olan Odabaşı, kurduğu atölyede mesleğini sürdürüyor.

        Neyzen de olan tespih ustası Odabaşı, tespih, plak ve neylerin de yer aldığı atölyesini sokak kedisi "Pırtık" ve kanarya "Yavuz" ile paylaşıyor, misafirlerini ağırlıyor.

        - "Beni eski bir terzi gibi de düşünebilirsiniz"

        Sanatının inceliklerini AA muhabirine anlatan Furkan Odabaşı, tespihin birçok anlamı bünyesinde barındırdığına inandığını söyledi.

        "Tespih, en derininde Allahutaala'yı anmak için bir araçtır, aynı zamanda bir aksesuardır. İşin içine koleksiyon girdiğinde yatırım aracına dönüşüyor. Bir ustanın gözünden bakarsak gözünün nurudur." diyen Odabaşı, ustasının tespihlere "ruhundan parçalar üflediğini" dile getirdi.

        Ustası için tespihin, evlatları gibi olduğunu kaydeden Odabaşı, "Beslediğim kanaryam nasılsa, tespihin her tanesi de öyle. Hatıralar biriktirdiğim, 33 boncuğu olan bir aksesuar. Benim özel anlarıma eşlik eden yarenim, dostum, arkadaşım, sırdaşım. Birçok şey, tek bir şey değil." ifadesini kullandı.

        Odabaşı, geleneksel el sanatlarından olan tespihin klasik versiyonuyla ilgilendiğini, Osmanlı'dan bugüne gelen sanatı klasik üslupla geleceğe taşımaya çalıştığını belirtti.

        Sipariş üzerine çalıştığını dile getiren Odabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Birisi benden bir tespih istiyor. Ben ona çeşitli materyaller sunuyorum ya da kendisi bana materyalini gönderiyor. Kişi ile tanıştıktan sonra onun ölçülerini keşfediyorum. Beni eski bir terzi gibi de düşünebilirsiniz. Eskiden terziye gittiğinizde sizinle tanışır, ölçülerinizi alır, bir kumaş seçtirir, onun üzerine bir kıyafet tasarlar. Ben de aslında günümüzde onu yaşatmaya devam ediyorum. Tespih, çok kişisel bir eşya ve aynı insanlar gibi biricik. Bir keresinde baba, oğul, torun için ayrı ayrı tespih yaptım. Ailenin mirası taşıması ve devam ettirmesi bende özel bir iz bıraktı."

        Odabaşı, tespih yapımında kullandığı ham maddelerin kaliteli ve nadir olduğunu anlattı.

        Bunların ağaç türlerinden fosillere, kabuklardan diş gruplarına kadar çok geniş yelpazeden oluştuğuna değinen Odabaşı, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden elde edilen ham maddeleri işlemediğini söyledi.

        Tespih yapımının minimum 3 gün sürdüğünü, materyale göre sürenin değiştiğini anlatan Odabaşı, tespih sanatını merak eden herkese yardımcı olmaya çalıştığını ve çırak yetiştirdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"

        Benzer Haberler

        Çanakkale-Eceabat feribot seferleri lodos nedeniyle iptal edildi
        Çanakkale-Eceabat feribot seferleri lodos nedeniyle iptal edildi
        Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli
        Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli
        Çanakkale'de lodos etkili oluyor
        Çanakkale'de lodos etkili oluyor
        Çanakkale Boğaz hattında bazı seferler iptal edildi
        Çanakkale Boğaz hattında bazı seferler iptal edildi
        Gelibolu'da, Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen 50 top...
        Gelibolu'da, Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen 50 top...
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (3)
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (3)