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        Gelibolu'da feribot kuyruğundaki akaryakıt tankerinden yüzlerce litre motorin yola aktı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün feribota binmek için kuyrukta ilerlediği sırada deponun delinmesi nedeniyle yüzlerce litre motorin yola akınca trafik durdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 09:28 Güncelleme: 23.11.2024 - 09:31
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        Gelibolu'da feribot kuyruğundaki akaryakıt tankerinden yüzlerce litre motorin yola aktı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün feribota binmek için kuyrukta ilerlediği sırada deponun delinmesi nedeniyle yüzlerce litre motorin yola akınca trafik durdu.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 HE 4716 plakalı akaryakıt tankeri, Lapseki ilçesine geçmek üzere feribota binmek için Kore Kahramanlar Caddesi'nde ilerlediği sırada yoldaki tümseğe depo çarptı.

        Delinen depoda yüzlerce litre motorin yola yayılınca emniyet güçleri tarafından tehlike yaşanmaması için yol trafiğe kapatıldı.

        Bu arada, araçlardan yola bulaşan motorinin olduğu bölümden geçen sürücünün kullandığı motosiklet kayarak devrildi.

        Olay yerine çağrılan itfaiye ve karayolları ekipleri, yolun akaryakıttan arındırılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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