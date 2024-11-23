Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası kurucuları ile bir araya geldi

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası kurucuları ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası kurucuları ile bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası kurucuları ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

        Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Gider, bugüne kadar her zaman STK'ların yanında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Çanakkale Ticaret Borsasının hem bürokrasi hayatında hem siyasette en fazla birlikte proje yürüttüğü sivil toplum kuruluşlarının başında yer aldığını belirten Gider, "Bunun dışında seçimlerinin en anlamlı olduğu, sektörün birbirini tanıyarak oy verdiği, genellikle birden fazla listenin çok güzel bir şekilde yarıştığı bir sivil toplum örgütü. Bir yerde ne kadar çok yarış varsa, seçimler ucu ucuna geçiyorsa demokrasi o kadar oturmuş demektir. Ben bu anlamda demokrasi bilinçleri için ticaret borsası üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Ticaret Borsasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Gider, şöyle devam etti:

        "Siyasetçi olarak bizim görevimiz de onlara destek olmak. Çünkü siyasetin görevi sivil topluma destek olmaktır. Ayar vermek, yön vermek, seçimlerine bulaşmak değildir. Borsa üyelerimiz kimi seçiyorsa bizim için başkan odur. Herkes haddini ve yerini bilirse toplumda, siyasette, yönetimde, devlette rahatlamış olur. Benim üzerime düşen ne varsa ben bunları bugüne kadar yaptığım gibi yine yapmaya da devam edeceğim. Davetiniz için sizlere çok teşekkür ediyor başarılar diliyorum."

        Toplantıya, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkanı Birol Çetin ve Borsa Yönetim Kurulu ile Çanakkale Ticaret Borsasının kurucuları ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Lapseki'de "Su Verimliliği Seferberliği" eğitim programı düzenlendi
        Lapseki'de "Su Verimliliği Seferberliği" eğitim programı düzenlendi
        "Çanakkale kahvaltısı" coğrafi işaretli lezzetlerle işletmelerin menülerine...
        "Çanakkale kahvaltısı" coğrafi işaretli lezzetlerle işletmelerin menülerine...
        Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Gelibolu'da feribot kuyruğundaki akaryakıt tankerinden yüzlerce litre motor...
        Gelibolu'da feribot kuyruğundaki akaryakıt tankerinden yüzlerce litre motor...
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Çanakkale Boğaz hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale Boğaz hattında bazı feribot seferleri iptal edildi