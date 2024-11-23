Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de polis ekiplerince 38 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı.

Araçta, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.