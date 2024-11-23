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        Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince 38 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:18
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        Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'de polis ekiplerince 38 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı.

        Araçta, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının işlemleri ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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