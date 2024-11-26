Gelibolu'nun kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Atatürk Kültür Merkezi önündeki törende halk oyunları gösterisi ile Bursa Mehteran Bölüğü ve 2. Kolordu Bando Takımı konser verdi.

Soyuak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program, Tümgeneral Yaldız'ın Belediye Başkanı Soyuak, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerinin ziyaretiyle devam etti.

Gelibolu Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak tarafından 2. Kolordu Komutanlığı Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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