Gelibolu Kaymakamı Abacı, emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi verdi

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline bir yıl içinde yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle başarı belgesi verdi.

Gelibolu Öğretmenevi'nde gerçekleşen törende konuşan Abacı, 2024 yılında farklı suçlardan aranan 202 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini söyledi.

Abacı, yapılan operasyonlarda 12 ruhsatsız tabanca ile 6 tezkeresiz av tüfeğinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında da çok miktarda madde ele geçirildiğini belirterek, görevli personele teşekkür etti.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele hususunda ilçede başarılı çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Abacı, personele belgelerini takdim edip, görevlerinde başarı dileğinde bulundu.