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        Gelibolu'da kurum personelleri AIDS konusunda bilgilendirildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki kurum çalışanlarına, Dünya AIDS Günü dolayısıyla eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:32 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:39
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        Gelibolu'da kurum personelleri AIDS konusunda bilgilendirildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki kurum çalışanlarına, Dünya AIDS Günü dolayısıyla eğitim verildi.

        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi çalışanları, ilçedeki kurumların personellerine ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine AIDS konusunda eğitim vererek, bilgilendirdi.

        HIV virüsünün insan vücudunun hastalıklara karşı direncini sağlayan bağışıklık sistemini etkisiz hale getirmesiyle ortaya çıkan AIDS'in, basit bir enfeksiyonun bile ölümcül hale gelmesine sebep olabileceği belirtilen bilgilendirmede, bir kere vücuda girdikten sonra, kurtulma şansı olmayan AIDS'e karşı yapılacak tek şeyin, hastalığı kapmamak için gereken önlemlerin ciddiyetle alınması olduğu vurgulandı.

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