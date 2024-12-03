Gelibolu'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Hakimiyeti Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı ve Piri Reis İlkokulunun katkılarıyla hazırlanan, etkinlik saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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