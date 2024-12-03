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        Gelibolu'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:49
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        Gelibolu'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Hakimiyeti Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı ve Piri Reis İlkokulunun katkılarıyla hazırlanan, etkinlik saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladıkları program sunuldu.

        Slaytın izletilmesi sonrası öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterisi sunuldu, öğrencilere hediyeler verildi.

        Etkinliğe, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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