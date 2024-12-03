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        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünden "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı"

        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, kentteki basın mensuplarına yönelik "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:43
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        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünden "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı"
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        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, kentteki basın mensuplarına yönelik "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında yapılan toplantıda, dezenformasyonla mücadele konusunda sunum gerçekleştirildi.

        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı"na ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni medya kavramının, çarpıtma ve gerçeğe ulaşmada düzensizliğini içinde barındırdığını, doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığını vurguladı.

        Özellikle son 30 yıldaki değişimin, geleceğe dair büyük bir kaygıyı da beraberinde getirdiğini ifade eden Güven, "Bu anlamda İletişim Başkanlığı, Türkiye'de ve dünyadaki hakikat mücadelesine dikkati çekiyor ve bu kapsamda etkili çalışmalar düzenliyor. Çanakkale Bölge Müdürlüğü olarak bölgemizde faaliyet gösteren gazeteci arkadaşlarımızla da gerçek haberciliğin donelerini masaya yatırıyor ve birlikte hareket ederek sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantılarına yoğun şekilde devam edeceğiz." dedi.

        Toplantının ardından İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, 5-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen dron eğitimini tamamlayan basın mensuplarına belgeleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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