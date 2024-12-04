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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediyesini ziyaret etti

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinle bağlı Karabiga beldesinde belediyeye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:41
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediyesini ziyaret etti
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinle bağlı Karabiga beldesinde belediyeye ziyarette bulundu.

        Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve Belediye Meclisi üyeleri tarafından karşılanan Gider, belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

        Beldenin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Gider, şöyle devam etti:

        "Hem liman konusu hem turizm konusunda konuşmak için geldik ama yerelde bazen söylenen laflar o kadar iç acıtıyor ki Ahmet Başkan'ın açıklamalarından görüyorum. AK Parti kurulduktan sonraki ilk seçimde iktidara gelen ve bugüne kadar tüm seçimleri kazanan bir partidir. Biz çalışırken hep önümüze baktık. Çünkü önünüze bakarsanız hedefe yürürsünüz. Sağdan soldan söylenenlere takılırsanız hata yapar başarısız olursunuz. Bizler bu memleket için hizmet üretmeye çalışan insanlarız. Dolayısıyla o ne demiş, bu ne demişe takılacak halimiz yok. O yüzden duygusallığa da gerek yok."

        Gider, seçimden önce söz verdikleri Karabiga Limanı ile ilgili Belediye Meclisi üyeleriyle son görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.

        Bakanlık nezdinde konuyu nihayete erdirmek için Elbi ile temaslarda bulunacaklarını bildiren Gider, "Onunla ilgili olarak Belediye Meclisimizin, İlçe Başkanımızın, İl Başkan Yardımcılarımızın fikirlerini aldık. Ortak akıl oluşturma adına konuştuk." dedi.

        Milletvekili Gider, Belediye Meclisi üyeleriyle yaptıkları toplantıda, kullanılamaz hale gelmiş mevcut belediye otelini ihaleye çıkıp yıldızlı turizm tesisi kapsamında bir otel haline getirilecek şekilde uzun vadeli kiralanması, bunun için tadilat projelerinin hazırlanması konusunda hemfikir olduklarını anlattı.

        Gider, "İnanıyorum ki hazırlayacakları dosyayla, buraya güzel bir otel, ismi bilinen bir otel kazandırmak, Karabiga'ya yakışır bir turizm tesisi kazandırmak için müteşebbisler yarışacaktır. Bu sayede hem Karabiga'mıza katma değer sağlanacak hem de belediyemiz gelir elde edecek. Bu anlamda başta Belediye Başkanımız olmak üzere Belediye Meclisi üyelerimize sağduyulu davranışları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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