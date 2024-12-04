AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinle bağlı Karabiga beldesinde belediyeye ziyarette bulundu.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve Belediye Meclisi üyeleri tarafından karşılanan Gider, belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

Beldenin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Gider, şöyle devam etti:

"Hem liman konusu hem turizm konusunda konuşmak için geldik ama yerelde bazen söylenen laflar o kadar iç acıtıyor ki Ahmet Başkan'ın açıklamalarından görüyorum. AK Parti kurulduktan sonraki ilk seçimde iktidara gelen ve bugüne kadar tüm seçimleri kazanan bir partidir. Biz çalışırken hep önümüze baktık. Çünkü önünüze bakarsanız hedefe yürürsünüz. Sağdan soldan söylenenlere takılırsanız hata yapar başarısız olursunuz. Bizler bu memleket için hizmet üretmeye çalışan insanlarız. Dolayısıyla o ne demiş, bu ne demişe takılacak halimiz yok. O yüzden duygusallığa da gerek yok."

Gider, seçimden önce söz verdikleri Karabiga Limanı ile ilgili Belediye Meclisi üyeleriyle son görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi. Bakanlık nezdinde konuyu nihayete erdirmek için Elbi ile temaslarda bulunacaklarını bildiren Gider, "Onunla ilgili olarak Belediye Meclisimizin, İlçe Başkanımızın, İl Başkan Yardımcılarımızın fikirlerini aldık. Ortak akıl oluşturma adına konuştuk." dedi.