Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı

        Çanakkale'de, İl Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver." sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de, İl Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver." sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Deniz Polisevi'nde düzenlenen toplantıda, Acil Sağlık Hizmetlerinin, teşkilatlanması, güçlendirilmesi ve yurt genelinde yaygınlaştırılması için gayret sarf edilen bir hizmet alanı olduğunu belirtti.

        Son yıllarda sağlıkta yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olarak Acil Sağlık Hizmetlerinde de büyük mesafe katedildiğini belirten Toraman, "Acil durumlarda 112 tek numara sistemi hayata geçirildi. En fazla müracaat edilen yardım çeşidi, acil sağlık yardımları. 112 birimlerindeki arkadaşlarımız en kısa sürede, en yakındaki ambulansı talep edilen yere sevk etmek için zamanla yarışıyorlar. Bu süreleri aşağı çekmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

        Sağlık Bakanlığının, 112 ambulanslarının konuşlandığı noktaların sayısını artırmaya çalıştığını dile getiren Toraman, Çanakkale'de sağlık çalışanlarının gayretleri ve becerileriyle, kentsel ve kırsal bölgelerde vakaya ulaşma sürelerinin Bakanlığın öngördüğü sürelerin altında olduğunu anlattı.

        Acil Sağlık Hizmetlerinde zamanın çok hizmetli olduğunu vurgulayan Vali Toraman, şunları kaydetti:

        "112 ambulanslarımız zaman zaman hiç hoşnut olmadığımız tutum ve davranışlarla karşılaşıyorlar. Bu tutum ve davranışlar maalesef ambulansın hastaya erişmesine ve hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ulaştırılmasında gecikmelere sebebiyet veriyor. Söz konusu ambulans olunca hiçbir tartışılır tarafı olamaz. Şehirlerde, kalabalık metropollerde, trafiğin yoğun olduğu anlarda ambulansların ilgili yere ulaşmasında sıkıntı yaşanıyor. Sağlık Bakanlığımız, 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' kampanyasını bunun için düzenliyor. Ambulans, yalnızca hasta taşırken değil, her zaman geçiş üstünlüğüne sahiptir. Ambulanslarımızın sesini duyduğumuzda, kendisini gördüğümüzde yolun sağına veya soluna yanaşarak hayati bir koridor açalım ve gitmesi gereken yere ulaşması için yardımcı olalım."

        - "3 yıllık süreçte bu kampanyanın sahaya yansımasını ümit etmekteyiz"

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk de Acil Sağlık Hizmetlerinin 7/24 esaslı, vatandaşın sorunu neredeyse Türkiye'nin her köşesine ulaşabilen bir hizmet olduğunu belirtti.

        Baştürk, Türkiye'de yaklaşık 3 bin 500 istasyona sahip bu yapılanmanın, Çanakkale'de 40 istasyon, 1 motoambulans, 1 obez ve yoğun bakım, 1 deniz, 1 helikopterle, 55 ambulansla hizmet verdiğini aktardı.

        Amaçlarının kentsel, kırsal ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara ulaşabilmek olduğunu söyleyen Baştürk, kentlerde 10 dakika, kırsalda 30 dakika içinde ambulanslarla vatandaşların dertlerini çözmek için yanlarına ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Çanakkale'de olay yerine ulaşma ortalamasının 5-6 dakika olduğunu, bu sürenin Türkiye çapında çok iyi bir orana tekabül ettiğini aktaran Baştürk, "5 ile 6 dakika arasındaki 1 dakika bile insan hayatı ve sağlık çalışanları için çok önemlidir. Kasım ayı dahil olmak üzere yaklaşık 60 bin vatandaşımıza ambulansımızla ulaştık. Helikopter ambulansımız hizmete girdiğinden beri 83 hastamızı hastanelere nakletmeyi başvurmuş durumdadır. 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' sloganıyla başlattığımız bu sistem halkımız tarafından benimsenirse yüzde 40'lara varan daha sağlıklı yaşama adım ihtimali artmakta. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte bu kampanyanın sahaya yansımasını ümit etmekteyiz. Çanakkale halkının fedakarlığını, ilgi ve alakasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!

        Benzer Haberler

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediyesini ziyaret...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediyesini ziyaret...
        Çanakkale'de "Engelsiz Yaşam" programı düzenlendi
        Çanakkale'de "Engelsiz Yaşam" programı düzenlendi
        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünden "Dezenformasyonla Mücadel...
        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünden "Dezenformasyonla Mücadel...
        Çanakkale'de Arkeoloji Söyleşileri'nin ikincisi düzenlendi
        Çanakkale'de Arkeoloji Söyleşileri'nin ikincisi düzenlendi
        Gelibolu'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Gelibolu'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Gelibolu'da kurum personelleri AIDS konusunda bilgilendirildi
        Gelibolu'da kurum personelleri AIDS konusunda bilgilendirildi