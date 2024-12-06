Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 613 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçta bulunan şüpheliler G.Ş, Ü.Y. ve M.S. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Lapseki Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Erzincan'da buz tüneli!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kuzey Ege'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
        Kuzey Ege'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        'MİT personeliyiz' diyerek ODTÜ'lü profesörü 35 milyon TL dolandırdılar; 6...
        'MİT personeliyiz' diyerek ODTÜ'lü profesörü 35 milyon TL dolandırdılar; 6...
        Eşinin doğum gününü otobüs duraklarına astırdığı afişlerle kutladı
        Eşinin doğum gününü otobüs duraklarına astırdığı afişlerle kutladı