Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 613 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler G.Ş, Ü.Y. ve M.S. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Lapseki Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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