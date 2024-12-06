Çanakkale'de besi çiftliğinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Büyükbaş hayvanlardan 2'sinin telef olduğu yangında, bazı hayvanların yaralandığı belirlendi.

Yangın nedeniyle yaralanan, biri çiftliğin çobanı olduğu öğrenilen 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 3 araçla hareket etti. Evreşe belde Belediyesinden itfaiye görevlileri de bölgeye yönlendirildi.

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