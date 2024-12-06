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        Çanakkale'de besi çiftliğinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan besi çiftliğinde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:35
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        Çanakkale'de besi çiftliğinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan besi çiftliğinde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bolayır köyü Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Demirtepe köyü yolundaki çiftlikte kaynak yapılırken çıkan yangın nedeniyle kısa sürede çatıyı alevler sardı.

        İhbar üzerine olay yerine Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 3 araçla hareket etti. Evreşe belde Belediyesinden itfaiye görevlileri de bölgeye yönlendirildi.

        Yaklaşık 1000 saman balyasının bulunduğu ahırdaki 150 büyükbaş, 40 küçükbaş hayvan, ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.

        Yoğun çabalar sonucu alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması başlattı.

        Yangın nedeniyle yaralanan, biri çiftliğin çobanı olduğu öğrenilen 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Büyükbaş hayvanlardan 2'sinin telef olduğu yangında, bazı hayvanların yaralandığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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