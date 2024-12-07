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        Çanakkale'de armut ağacı aralık ayında meyve verdi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evin bahçesindeki armut ağacının temmuzun ardından kışın da meyve vermesi şaşırttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:29
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        Çanakkale'de armut ağacı aralık ayında meyve verdi
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        Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir evin bahçesindeki armut ağacının temmuzun ardından kışın da meyve vermesi şaşırttı.

        İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta yer alan Hurma köyünde 70 yaşındaki Halil Sami Eskici'nin evinin bahçesinde bulunan armut ağacı, bu sene ikinci kez meyve verdi.

        Eskici, yaptığı açıklamada, armut ağacının meyvelerini temmuz ayında yediklerini, sonbaharda yeniden çiçek açtığını söyledi.

        Ağaçta yumurta büyüklüğünde 7 armudun bulunduğunu belirten Eskici, "Armutları gayet güzel. Bu ağacın aralık ayında meyve vermesi şaşırtıcı. 70 yaşındayım, bu mevsimde ilk defa meyve verdiğini gördüm. Biz şaşkınız. Sanırım mevsimlerin değişmesinden ileri geliyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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