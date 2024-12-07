Çanakkale'de armut ağacı aralık ayında meyve verdi

Ağaçta yumurta büyüklüğünde 7 armudun bulunduğunu belirten Eskici, "Armutları gayet güzel. Bu ağacın aralık ayında meyve vermesi şaşırtıcı. 70 yaşındayım, bu mevsimde ilk defa meyve verdiğini gördüm. Biz şaşkınız. Sanırım mevsimlerin değişmesinden ileri geliyor." diye konuştu.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta yer alan Hurma köyünde 70 yaşındaki Halil Sami Eskici'nin evinin bahçesinde bulunan armut ağacı, bu sene ikinci kez meyve verdi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir evin bahçesindeki armut ağacının temmuzun ardından kışın da meyve vermesi şaşırttı.

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