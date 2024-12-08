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        Çanakkale'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 02:34 Güncelleme: 08.12.2024 - 02:39
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        Çanakkale'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Etili köyüne işçi taşıyan Sebahattin Çakır idaresindeki 17 AFE 293 plakalı servis minibüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 17 AFK 932 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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