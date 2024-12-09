Gelibolu'da dar gelirli kadınlara yönelik meslek edindirme kursları başladı

Yeni yılda kursların yenilenmesi ve takı tasarımı, kağıt rölyef ve spor alanında kursların açılması planlanıyor.

Sabun yapımı, dikiş, nakış ve kuaförlük alanlarında eğitim alan kursiyerlerin 37 ile 72 ay aralığındaki çocuklarına merkezde kreş hizmeti sağlanıyor.

Kaymakam Bekir Abacı, kursların başlaması dolayısıyla ziyaret ettiği Sosyal Dayanışma Merkezinde, vakıf müdürü Türker Erdihan'dan bilgi aldı.

Gelibolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Gelibolu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, kadınların meslek öğrenmesi ve istihdamlarının desteklenmesi amacıyla düzenlenen kurslar yeniden başladı.

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