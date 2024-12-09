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        Gelibolu'da dar gelirli kadınlara yönelik meslek edindirme kursları başladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dar gelirli ve dezavantajlı kadınlara meslek öğretilmesi amacıyla kaymakamlıkça hayata geçirilen proje kapsamında 79 kursiyere eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:03 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:48
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        Gelibolu'da dar gelirli kadınlara yönelik meslek edindirme kursları başladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dar gelirli ve dezavantajlı kadınlara meslek öğretilmesi amacıyla kaymakamlıkça hayata geçirilen proje kapsamında 79 kursiyere eğitim veriliyor.

        Gelibolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Gelibolu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, kadınların meslek öğrenmesi ve istihdamlarının desteklenmesi amacıyla düzenlenen kurslar yeniden başladı.

        Kaymakam Bekir Abacı, kursların başlaması dolayısıyla ziyaret ettiği Sosyal Dayanışma Merkezinde, vakıf müdürü Türker Erdihan'dan bilgi aldı.

        Sabun yapımı, dikiş, nakış ve kuaförlük alanlarında eğitim alan kursiyerlerin 37 ile 72 ay aralığındaki çocuklarına merkezde kreş hizmeti sağlanıyor.

        Yeni yılda kursların yenilenmesi ve takı tasarımı, kağıt rölyef ve spor alanında kursların açılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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