Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada'da Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın yaptırdığı "kale hamamı" bulundu

        BURAK AKAY - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sürdürülen arkeolojik kazıda, Osmanlı padişahlarından 4. Mehmed döneminde görev yapan Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın 366 yıl önce inşa ettirdiği kale hamamı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozcaada'da Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın yaptırdığı "kale hamamı" bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURAK AKAY - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sürdürülen arkeolojik kazıda, Osmanlı padişahlarından 4. Mehmed döneminde görev yapan Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın 366 yıl önce inşa ettirdiği kale hamamı bulundu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Valiliğinin destekleriyle sürdürülen kazıda bu sezon Tenedos Antik Kenti'nin nekropolis (mezarlık) alanının yanı sıra adanın en sembolik mimari anıtı Bozcaada Kalesi'nde çalışma yürütüldü.

        Tenedos Kazısı Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Takaoğlu, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaların 2021 yılında başladığını söyledi.

        Takaoğlu, kazı sırasında Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın bir yıllık işgalin ardından adayı 1658 yılında Venediklilerden geri alması üzerine Bozcaada Kalesi’nde inşa ettirdiği kale hamamının kalıntılarına ulaşıldığını belirtti.

        Bunun Bozcaada Kalesi kazısı için yeni bir keşif niteliğinde olduğunu kaydeden Takaoğlu, "Bugüne kadar varlığı sadece Köprülü Mehmed Paşa vakfiyesinden bilinen bu kale hamamı 2024 yılı kazı sezonunda büyük ölçüde açığa çıkarılmıştır." dedi.

        Takaoğlu, Bozcaada’nın yeniden inşasına oldukça önem veren Köprülü Mehmed Paşa’nın, adanın mimari çehresine önemli sayıda yapı eklettirdiğinin bilindiğini ifade etti.

        - Kalede çok sayıda yapı bulunduğu biliniyordu

        Kale hamamının özelliklerine değinen Prof. Dr. Takaoğlu, şöyle devam etti:

        "Kale hamamları Osmanlı mimarisinde çok az bilinen bir yapı kategorisini oluşturmaktadır. 17. yüzyılın ortalarında, 1658 yılında yaptırılan ve bugüne kadar örneğine pek rastlanılmayan Bozcaada Kale Hamamı hem mimari tasarım hem de işlevsel açıdan bazı özgün unsurlar içermektedir. Ayrıca, kazı esnasında ele geçen buluntular Bozcaada Kalesi'nde günlük yaşam konusunda yeni detaylar sunmaktadır. 2024 kazı sezonunda jeoradar sonuçlarına göre yapılan bu kazı çalışması aslında Bozcaada Kalesi bünyesinde toprak altında kalmış ve gün ışığına çıkmayı bekleyen birçok yapı daha olduğunu göstermektedir."

        Takaoğlu, Osmanlı arşivleri, seyyah kayıtları ve Çanakkale Savaşları'nda 1915 yılında adada bulunan İtilaf Devletleri askerlerinin günlüklerinden Bozcaada Kalesi'nde birçok yapının bulunduğunun bilindiğini vurguladı.

        Bozcaada Kalesi'nin, kendi hikayesini iyi anlatan ve gezilebilir bir "kale müze" olarak değerlendirilmeyi fazlasıyla hak ettiğini dile getiren Takaoğlu, "Önümüzdeki yıllarda kalede devam edecek arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Bozcaada’ya ilgili tarihi belgelerin anlatmadığı birçok yeni bilgiye ulaşılması hedeflenmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar

        Benzer Haberler

        110 yıl önce batırılan Mesudiye Zırhlısı mürettebatının mektubu ortaya çıkt...
        110 yıl önce batırılan Mesudiye Zırhlısı mürettebatının mektubu ortaya çıkt...
        Çanakkale'de otomobil koltuğunun altına gizlenmiş 1 kilo 100 gram uyuşturuc...
        Çanakkale'de otomobil koltuğunun altına gizlenmiş 1 kilo 100 gram uyuşturuc...
        Gelibolu'da aranan 33 şüpheli yakalandı
        Gelibolu'da aranan 33 şüpheli yakalandı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Otomobilin motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
        Otomobilin motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı