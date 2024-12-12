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        Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne dikilen dev heykel Mehmetçik'in cesaretini simgeliyor

        Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin girişine bir süre önce konulan dev Mehmetçik heykelinin hazırlık sürecine ilişkin görseller paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:34
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        Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne dikilen dev heykel Mehmetçik'in cesaretini simgeliyor
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        Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin girişine bir süre önce konulan dev Mehmetçik heykelinin hazırlık sürecine ilişkin görseller paylaşıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 4,5 metre boyundaki heykelin yapım sürecine ilişkin detaylara yer verildi.

        Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, paylaşımda yer verilen açıklamasında, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ziyaretçileri tarihin derinliklerine götürecek bir adım daha attıklarını belirtti.

        Ziyaretçileri, "Çanakkale geçilmez" destanını yazan kahraman Mehmetçik'in dev heykelinin karşıladığını belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

        "Hiper-realistik detaylarla hazırlanan bu heykel, dönemin fedakarlığını ve Mehmetçik'in cesaretini tüm gerçekliğiyle yansıtıyor. Göz göze geldiğinizde, Çanakkale'nin o büyük ruhunu daha derinden hissedecek, tarihimizin kahramanlık dolu sayfalarına tanıklık edeceksiniz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyor, bu büyük zaferi her yaştan ziyaretçimize aktarmaya devam ediyoruz. Siz de bu eşsiz atmosferi deneyimlemek için Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne davetlisiniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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