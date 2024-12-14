Çanakkale kahvaltısının markalaşma çalışmaları sürüyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile Çanakkale Ticaret Borsasının paydaş olduğu "Çanakkale Kahvaltısı Markalaşıyor" adlı projeye devam ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tarih, turizm ve sanayinin bir arada buluştuğu önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin turizmdeki hareketliliğinin son yıllarda artmasıyla birlikte gastronomi alanında da önemli bir ivme yakalandığını anlatan Esirgemez, bu konuda Çanakkale'de kahvaltısının işletmelere ayrı bir katkı sunacağına inandıklarını ifade etti. Sektör temsilcileriyle Çanakkale kahvaltısıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, kahvaltıyla ilgili hazırlanacak menü çalışmaları görüşüldü.