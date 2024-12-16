Gelibolu'da öğretmenler yöresel giysilerle Yerli Malı Haftasına renk kattı

Müdür yardımcısı Şehri Biçen, çocuklara milli, manevi ve kültürel değerleri kazandırmak, sorumluluk duygularının gelişmesini sağlamak, yerli üretim ve yerli ürün tüketimini aşılamak için güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Ana sınıfı öğrencileri etkinlik için hazırladıkları meyve kostümlerini, okulda öğretmenleri eşliğinde defile yaparak tanıttı. Öğretmenler daha sonra öğrencilere tanıtmak amacıyla yöresel halk oyunlarını oynadı.

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