ÇOMÜ'de "Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi" düzenlendi

Atölyenin, rektörlük binası önündeki uygulama bölümünde, Abdülkadir Katra tarafından Sultan Alparslan karakter monoloğu canlandırıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, Kaymakamı Genel'in eşliğinde okçuluk talimi yaptı.

ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörlüğünce organize edilen Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi kapsamında, Manisa'nın Şehzadeler İlçe Kaymakamı Fatih Genel, okçuluğun tarihi ve kültürel önemine ilişkin sunum yaparak, "Ok nasıl atılır?” konulu teorik eğitim verdi.

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