Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Gelibolu'daki tarihi mekanları ziyaret etti

        Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Gelibolu'daki tarihi mekanları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

        Gelibolu 26 Kasım İlkokulunun davetlisi olarak ilçeye gelen Manafzade'ye ziyaretlerinde yazar Ahmet Tuna ile Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Dernek Başkanı Abdurrahman Şen eşlik etti.

        Gelibolu Mevlevihanesi'nin ardından Bayraklı Baba Türbesi'ne geçen sanatçı, Bayraklı Baba'nın hikayesini Ahmet Tuna'dan dinledi.

        Fenerüstü mevkisinde 1407 yılında Hacı Paşaoğlu İskender Bey tarafından inşa ettirilen Azepler Namazgahı'nı da ziyaret eden Manafzade, Gelibolu'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Kendisini ilçeye davet eden 26 Kasım İlkokulu Müdürü Cem Kayalı'ya teşekkür eden sanatçı, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri de ziyaret edeceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı

        Benzer Haberler

        Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Gelibolu'da öğrencilerle buluştu
        Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Gelibolu'da öğrencilerle buluştu
        ÇOMÜ Hastanesinde "Baş Ağrısı Dal Polikliniği" hizmete başlıyor
        ÇOMÜ Hastanesinde "Baş Ağrısı Dal Polikliniği" hizmete başlıyor
        ÇOMÜ'de "Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi" düzenlendi
        ÇOMÜ'de "Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi" düzenlendi
        Gelibolu'da öğretmenler yöresel giysilerle Yerli Malı Haftasına renk kattı...
        Gelibolu'da öğretmenler yöresel giysilerle Yerli Malı Haftasına renk kattı...
        Çanakkale Havalimanı 11 ayda 177 bin 142 yolcuya hizmet verdi
        Çanakkale Havalimanı 11 ayda 177 bin 142 yolcuya hizmet verdi
        Gelibolulu okçu Eren Kırca Türkiye ikincisi oldu
        Gelibolulu okçu Eren Kırca Türkiye ikincisi oldu