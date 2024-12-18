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        Çan'da süt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:26
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        Çan'da süt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Söğütalan köyüne seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 EHK 16 plakalı süt tankeri, karşı yönden gelen M.S'nin kullandığı 17 EF 343 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü M.S, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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