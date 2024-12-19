Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çan'da mahalle muhtarı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi geçiren mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:38 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çan'da mahalle muhtarı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi geçiren mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.

        Osmanefendi Mahallesi Muhtarı Halil Keskiner (65), akşam saatlerinde fenalaştı.

        Sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskiner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Muhtar Halil Keskiner’in cenazesi yarın cuma namazı sonrası Osmanefendi Mahallesi'ndeki Muhammed Camisi'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de traktörün ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı
        Çanakkale'de traktörün ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı
        Çan'da köy konağının duvarındaki işlemeli taşlar koruma altına alındı
        Çan'da köy konağının duvarındaki işlemeli taşlar koruma altına alındı
        Eceabat'ta "Orman Yangınlarıyla Mücadele 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı...
        Eceabat'ta "Orman Yangınlarıyla Mücadele 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı...
        Çanakkale Boğazı, gemi geçişlerine tek yönlü açıldı (4)
        Çanakkale Boğazı, gemi geçişlerine tek yönlü açıldı (4)
        Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı
        Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı