Çan'da mahalle muhtarı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi geçiren mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi geçiren mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.
Osmanefendi Mahallesi Muhtarı Halil Keskiner (65), akşam saatlerinde fenalaştı.
Sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskiner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Muhtar Halil Keskiner’in cenazesi yarın cuma namazı sonrası Osmanefendi Mahallesi'ndeki Muhammed Camisi'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
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