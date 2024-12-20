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        Çanakkale Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi

        Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:44
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        Çanakkale Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi
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        Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında trafik güvenliği eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi" ve "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ve görevli personellerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerinde trafik güvenliği konusunda verilen eğitimlerin tamamlanma oranı hedefi doğrultusunda uzman emniyet ekipleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

        Eğitimde, trafik kuralları ve güvenli davranışlar hakkında kapsamlı bilgiler aktarılırken, huzurevi sakinlerinin trafik kurallarına yönelik farkındalığını artırılması amaçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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