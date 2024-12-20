Çanakkale Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi

Huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerinde trafik güvenliği konusunda verilen eğitimlerin tamamlanma oranı hedefi doğrultusunda uzman emniyet ekipleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi" ve "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ve görevli personellerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

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