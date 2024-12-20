Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        ÇOMÜ'lü akademisyenler Kaz Dağları'nda yeni böcek türü keşfetti

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) akademisyenlerin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli proje kapsamında Kaz Dağları'nda "Aphis (Bursaphis) kazdagensis" ismi verilen böcek türünün keşfettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇOMÜ'lü akademisyenler Kaz Dağları'nda yeni böcek türü keşfetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) akademisyenlerin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli proje kapsamında Kaz Dağları’nda “Aphis (Bursaphis) kazdagensis” ismi verilen böcek türünün keşfettiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. İsmail Kasap ve Araştırma Görevlisi İpek Yaşar'ın yardımcı araştırıcılar olarak görev aldığı proje çerçevesinde Kaz Dağları'nda bulunan endemik gelincik türü "Papaver pilosum subsp. strictum" bitkisi üzerinde beslenen yeni böcek türünün keşfedildiği belirtildi.

        Doç. Dr. Şahin Kök tarafından tanımlanan böcek türüne Kaz Dağları'na ithafen "Aphis kazdagensis" adının verildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Keşfedilen böcek türünün sadece Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir bitki türü üzerinde keşfedilmesi bilim dünyası için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Yeni keşfedilen böcek türünün ayrıntılı olarak tanımlandığı makale hayvansal taksonomi açısından dünyadaki en önemli bilimsel dergilerden biri olan Zootaxa dergisinde yayımlanmıştır. Makalenin yazarları arasında ÇOMÜ'den Doç. Dr. Kök, Prof. Dr. Kasap, Prof. Dr. Ersin Karabacak, Araştırma Görevlisi İpek Yaşar ve Gürcistan Ilia State Üniversitesinden Doç. Dr. Shalva Barjadze yer almaktadır. Bu yeni böcek türünün keşfi Çanakkale ve Kaz Dağları'nın dünyadaki en zengin biyoçeşitliliğe sahip bölgelerden biri olduğunun göstergesi olarak belirtilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi
        Çanakkale Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi
        İstanbul'da denizde kaybolan 2 kardeşi, Çanakkale Boğazı'nda arama çalışmal...
        İstanbul'da denizde kaybolan 2 kardeşi, Çanakkale Boğazı'nda arama çalışmal...
        Biga'da 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Biga'da 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Çanakkale'de kazı başkanları değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Çanakkale'de kazı başkanları değerlendirme toplantısı düzenlendi
        AFAD İl Müdürü Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'ı ziyaret etti
        AFAD İl Müdürü Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'ı ziyaret etti
        Çan'da kalp krizinden vefat eden mahalle muhtarı son yolculuğuna uğurlandı
        Çan'da kalp krizinden vefat eden mahalle muhtarı son yolculuğuna uğurlandı