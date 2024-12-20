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        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile ÇOMÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:52
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        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile ÇOMÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, iki kurum arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin desteklenmesi, nitelik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik işbirliği protokolünün hazırlandığı bildirildi.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından imzalanan protokolle, yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılması, uygulanan iyileştirme faaliyetlerine akademik destek sağlanması ve denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin sürdürülmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Protokol, denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması için iyileştirme odaklı çalışmaları kapsıyor. Bu çalışmalar kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alandaki birikimi ve altyapısı Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının iyileştirme programlarıyla birleştirilecek. Bu iş birliği, bireylerin mesleki beceri kazanmalarından sosyal hayata uyumlarına kadar birçok alanda somut katkılar sağlamayı hedefliyor. Planlanan eğitim programları, psikososyal rehabilitasyon, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak, üretken bireyler olarak topluma kazandırılması yolunda önemli çalışmalar hedeflenmektedir."

        Açıklamada, protokol ile denetimli serbestlik personelinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla seminerler ve süper vizyon hizmetleri gibi etkinlikler düzenlenerek, personelin bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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