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        Çanakkale'de üniversite öğrencileri ihtiyaçlarını "ÇOMÜ Butik"ten ücretsiz karşılıyor

        BURAK AKAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde hayırseverlerin destekleriyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 7 yıldır hizmet veren "ÇOMÜ Butik" sayesinde öğrenciler, ihtiyaç duydukları gıda, giyim ve ev eşyalarını ücretsiz temin edebiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:06
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        Çanakkale'de üniversite öğrencileri ihtiyaçlarını "ÇOMÜ Butik"ten ücretsiz karşılıyor
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        BURAK AKAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde hayırseverlerin destekleriyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 7 yıldır hizmet veren "ÇOMÜ Butik" sayesinde öğrenciler, ihtiyaç duydukları gıda, giyim ve ev eşyalarını ücretsiz temin edebiliyor.

        Üniversitenin Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğüne bağlı olarak 2017'de kurulan ÇOMÜ Butik, kent merkezinin yanı sıra Biga, Ezine ve Gelibolu ilçelerinde hizmet veriyor.

        Hayırseverlerin destekleriyle temin edilen gıda ve giyim malzemeleri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri tarafından sınıflandırılıyor.

        Birer mağaza gibi dizayn edilen ÇOMÜ Butiklere gelen öğrenciler, ihtiyaç duydukları ürünleri alabiliyor.

        Ayda bir kez gıda paketi alma hakkı verilen öğrenciler için bulundurulan pantolon, kazak, mont, ayakkabı gibi giyim ürünlerinin çoğunluğu hiç kullanılmamış, üzerlerinde etiketi olan ürünlerden oluşuyor.

        Ayrıca ev eşyası ihtiyacı olan öğrencilerin talepleri de karşılanıyor. Talep edilen ürünün depoda olmaması halinde koordinatörlük görevlilerinin girişimiyle temin edilip öğrenciye veriliyor.

        - Okul kitaplarının da el değiştirmesini sağlıyorlar

        Sosyal Sorumluk Koordinatörü ve ÇOMÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, AA muhabirine, 7 yıl önce başlayan sosyal sorumluluk projesinin butik mağaza gibi oluşuma dönüştürüldüğünü söyledi.

        ÇOMÜ Butik adı verilen çalışmanın 2017'den bu yana birçok alt projenin üretilmesine imkan sağladığını vurgulayan Ilgın, "Tamamen öğrencilerimizin birtakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürülebilir hale dönen bir proje. 6'ncı yılını tamamladı, 7'nci yılın içinde. Öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Sadece ihtiyaç sahibi öğrencilerimize değil, tüm öğrencilerimize açık bir butik hizmeti. Özellikle yüzde 80'i hiç kullanılmamış, etiketli olan giyim ürünlerimizden gelip faydalanabiliyorlar." diye konuştu.

        Ilgın, önceden eğitim öğretim yılı boyunca açık olan ÇOMÜ Butik'i Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yılın tamamında hizmet verir hale getirdiklerini anlattı.

        Gönüllü öğrencilerin destekleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ilgın, "Ayda bir kere öğrencilerimiz gelip bizden içinde 6 farklı erzak bulunan paketlerden alabiliyor. Onun dışında sürdürülebilirlik kapsamında okul kitaplarını bizimle paylaşabiliyorlar. Biz bunları bir sonraki yıl öğrencilerimize aktarabiliyoruz." dedi.

        - Bu sene 3 bin 200 öğrenci yararlandı

        Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, ÇOMÜ Butiklerin her yıl artan sayıda öğrenciye hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

        Bu yıl 3 bin 200 öğrenciye destek olduklarını, kuruluşundan bu yana yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaştıklarını kaydeden Ilgın, şu bilgileri paylaştı:

        "ÇOMÜ Butik, kriz dönemlerinde çok hızlı şekilde oluşan bir iletişim alanına dönüştü. Bu nedenle afet dönemlerinde, son depremlerde de yine aynı biçimde hızlı şekilde organik olarak yapılanmamızı sağladık. Bu alanda bütün Çanakkalelilerin bizlere ulaştırdığı malzemelerin tasniflerini sağlayarak deprem bölgesine AFAD aracılığıyla nakledilmesini gerçekleştirdik. Sadece tırlarla değil Kepez Limanı'na gönderdiğimiz ürünlerin İskenderun Limanı'na kadar ulaştırılmasını sağladık. Yaygınlığımız her gün daha da artıyor ayrıca ilçelerde bulunan birimlerimizde de butik şubelerini açmaya başladık. ÇOMÜ Biga Butik, ÇOMÜ Gelibolu Butik ve ÇOMÜ Ezine Butik isimleriyle şubelerimiz var. Öğrencilerimizle etkileşim sağlıyoruz, desteklerimizi onlara iletiyoruz. Hep birlikte her gün büyüyen ve gelişen bu sosyal sorumluluk projesiyle ilçelerimizde de var olmaya devam ediyoruz."

        ÇOMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Dilara Çiçek de butikte hem gönüllü çalıştığını hem de imkanlarından yararlanabildiğini dile getirdi.

        Çiçek, bu sayede giyim harcamalarına daha az para harcayıp sosyal etkinliklere daha fazla katılım sağlayabildiklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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