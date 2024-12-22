Çanakkale'de üniversite öğrencileri ihtiyaçlarını "ÇOMÜ Butik"ten ücretsiz karşılıyor

BURAK AKAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde hayırseverlerin destekleriyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 7 yıldır hizmet veren "ÇOMÜ Butik" sayesinde öğrenciler, ihtiyaç duydukları gıda, giyim ve ev eşyalarını ücretsiz temin edebiliyor.

Üniversitenin Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğüne bağlı olarak 2017'de kurulan ÇOMÜ Butik, kent merkezinin yanı sıra Biga, Ezine ve Gelibolu ilçelerinde hizmet veriyor.

Ayda bir kez gıda paketi alma hakkı verilen öğrenciler için bulundurulan pantolon, kazak, mont, ayakkabı gibi giyim ürünlerinin çoğunluğu hiç kullanılmamış, üzerlerinde etiketi olan ürünlerden oluşuyor.

ÇOMÜ Butik adı verilen çalışmanın 2017'den bu yana birçok alt projenin üretilmesine imkan sağladığını vurgulayan Ilgın, "Tamamen öğrencilerimizin birtakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürülebilir hale dönen bir proje. 6'ncı yılını tamamladı, 7'nci yılın içinde. Öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Sadece ihtiyaç sahibi öğrencilerimize değil, tüm öğrencilerimize açık bir butik hizmeti. Özellikle yüzde 80'i hiç kullanılmamış, etiketli olan giyim ürünlerimizden gelip faydalanabiliyorlar." diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerin destekleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ilgın, "Ayda bir kere öğrencilerimiz gelip bizden içinde 6 farklı erzak bulunan paketlerden alabiliyor. Onun dışında sürdürülebilirlik kapsamında okul kitaplarını bizimle paylaşabiliyorlar. Biz bunları bir sonraki yıl öğrencilerimize aktarabiliyoruz." dedi.

- Bu sene 3 bin 200 öğrenci yararlandı

Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, ÇOMÜ Butiklerin her yıl artan sayıda öğrenciye hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

Bu yıl 3 bin 200 öğrenciye destek olduklarını, kuruluşundan bu yana yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaştıklarını kaydeden Ilgın, şu bilgileri paylaştı:

"ÇOMÜ Butik, kriz dönemlerinde çok hızlı şekilde oluşan bir iletişim alanına dönüştü. Bu nedenle afet dönemlerinde, son depremlerde de yine aynı biçimde hızlı şekilde organik olarak yapılanmamızı sağladık. Bu alanda bütün Çanakkalelilerin bizlere ulaştırdığı malzemelerin tasniflerini sağlayarak deprem bölgesine AFAD aracılığıyla nakledilmesini gerçekleştirdik. Sadece tırlarla değil Kepez Limanı'na gönderdiğimiz ürünlerin İskenderun Limanı'na kadar ulaştırılmasını sağladık. Yaygınlığımız her gün daha da artıyor ayrıca ilçelerde bulunan birimlerimizde de butik şubelerini açmaya başladık. ÇOMÜ Biga Butik, ÇOMÜ Gelibolu Butik ve ÇOMÜ Ezine Butik isimleriyle şubelerimiz var. Öğrencilerimizle etkileşim sağlıyoruz, desteklerimizi onlara iletiyoruz. Hep birlikte her gün büyüyen ve gelişen bu sosyal sorumluluk projesiyle ilçelerimizde de var olmaya devam ediyoruz."