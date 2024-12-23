Gelibolu'da köy ilkokulunda öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Güngör ayrıca, obezite ve sağlıklı beslenme konularında da bilgi vererek, eğitim sonunda öğrencilere broşür dağıttı.

Bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı artırmak istediklerini belirten Güngör, hastalığın kanıtlanmış tek tedavisinin yaşam boyu tam glutensiz diyet olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.