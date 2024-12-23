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        Gelibolu'da köy ilkokulunda öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur Köyü İlkokulundaki öğrencilere "Çölyak, Obezite ve Sağlıklı Beslenme" konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 18:07 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:08
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        Gelibolu'da köy ilkokulunda öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur Köyü İlkokulundaki öğrencilere "Çölyak, Obezite ve Sağlıklı Beslenme" konularında eğitim verildi.

        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğüne Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyeni Özlem Güntülü Güngör, programda çölyak hastalığı hakkında bilgi verdi.

        Bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı artırmak istediklerini belirten Güngör, hastalığın kanıtlanmış tek tedavisinin yaşam boyu tam glutensiz diyet olduğunu ifade etti.

        Güngör ayrıca, obezite ve sağlıklı beslenme konularında da bilgi vererek, eğitim sonunda öğrencilere broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri

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