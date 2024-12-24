Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 turist ziyaret etti

        Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 turist ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdür Çağman Esirgemez, kentteki bir otelde 2024 yılı kültür ve turizm faaliyetleriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale'nin Kuzey Ege'de olmasından dolayı turizm mevsimi kısa da olsa gelişen teknoloji, dijitalleşme ve ulaşım kolaylığı sayesinde sezonun 5-6 aya kadar devam ettiğini söyledi.

        Kentin en büyük değerinin kültür turizmi olduğunu vurgulayan Esirgemez, başta Troya Ören Yeri, Troya Müzesi, Assos Ören Yeri, Apollon Smintheion Ören Yeri, Aleksandria Troas Ören Yeri'nin Çanakkale'nin kültür turizminin vazgeçilmez ögeleri olduğunu belirtti.

        Esirgemez, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerin en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunduğunu aktardı.

        "Çanakkale turizminde güç birliği" mottosuyla yola çıktıklarını anlatan Esirgemez, "Çanakkale'mizin hizmet sektöründe tek çıkış noktası turizm. Çanakkale turizminde güç birliği yaparak ilimizin tanıtımını daha üst plana çıkarmak, ilimizin tanınırlığını ve turizm potansiyelini en üst seviyelere getirmek arzumuzdur." dedi.

        Kentte Cumhurbaşkanlığı kararnameli 9 kazı olduğundan bahseden Esirgemez, Assos, Aleksandria Troas, Parion ve Troya ören yerlerindeki kazıların 12 ay boyunca devam ettiğini söyledi.

        Esirgemez, bu yıl Apollon Smintheion'u 17 bin 261, Troya Ören Yeri'ni 349 bin 577, Assos Ören Yeri'ni 221 bin 872, Aleksandria Troas'ı 22 bin 631, Troya Müzesi'ni 248 bin 283 olmak üzere toplamda 859 bin 624 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

        - "En çok Romanya vatandaşları kentte konakladı"

        Troya Müzesi'ni 2022'de 157 bin 841, 2023'te 164 bin 677 kişinin ziyaret ettiğini aktaran Esirgemez, "Troya Müzemiz, bu yıl güzel ziyaretçi sayısına ulaşmış. Umarız seneye bu rakamları bir kat daha artırıp 2024'ün sayılarını geçeriz." dedi.

        Konaklama verilerine de değinen Esirgemez, 195 bin 742'si yabancı, 928 bin 873'ü yerli olmak üzere toplamda 1 milyon 124 bin 615 kişinin tesislerde gecelediğini, sırayla en çok Romanya, Bulgaristan, Tayvan, Romanya ve ABD vatandaşlarının kentte konakladığını aktardı.

        Tesis sayılarına ilişkin bilgi de veren Esirgemez, basit konaklama tesis sayısının 716, turizm işletme belgeli tesis sayısının 237 olduğunu kaydetti. Esirgemez, ayrıca bu yıl 611 konuta turizm amaçlı konut izin belgesi verildiğini duyurdu.

        Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odasına kayıtlı 322 turist rehberinin bulunduğunu belirten Esirgemez, 59 seyahat acentesinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Esirgemez, 976 bin 600 hektarlık alana sahip olan Çanakkale'de 150 bin hektarlık alanın doğal sit, 72 bin 726 hektarlık alanın da "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olduğunu ifade etti.

        Kentte yılbaşından 20 Aralık'a kadar 31 kruvaziyer gemisiyle 20 bin 780 turistin geldiğini aktaran Esirgemez, bu sayının yıl sonuna kadar 33 kruvaziyer gemisiyle 22 bin 640'a ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

        ​​​​​​​Esirgemez, konuşmasının sonunda yıl boyunca yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda müsilaj tespit edildi
        Çanakkale Boğazı'nda müsilaj tespit edildi
        Eceabat'ın Beşyol köyünde yapımı tamamlanan köy konağı açıldı
        Eceabat'ın Beşyol köyünde yapımı tamamlanan köy konağı açıldı
        Çanakkale çocuklara yönelik Hacivat Karagöz etkinliği
        Çanakkale çocuklara yönelik Hacivat Karagöz etkinliği
        Gökçeadalı balıkçının oltasına nadir görülen ay balığı takıldı
        Gökçeadalı balıkçının oltasına nadir görülen ay balığı takıldı
        Çanakkale'de 1 tonluk ay balığı, balıkçıların oltasına takıldı
        Çanakkale'de 1 tonluk ay balığı, balıkçıların oltasına takıldı
        Gelibolu'da köy ilkokulunda öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Gelibolu'da köy ilkokulunda öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi