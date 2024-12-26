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        Çanakkale'de 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:32
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        Çanakkale'de 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi
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        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçeye bağlı Erenköy köyünde, iki şüpheliye ait adreslere operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, 225 litresi şişelenmiş 22 bin 275 litre fermente şarap ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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