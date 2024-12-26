Çanakkale'de 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi
Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçeye bağlı Erenköy köyünde, iki şüpheliye ait adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 225 litresi şişelenmiş 22 bin 275 litre fermente şarap ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı.
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