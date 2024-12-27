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        Çanakkale'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı yapıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde Çanakkale'de düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda 500 genç, fikir ve önerileriyle gençlik politikalarına katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:05
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        Çanakkale'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı yapıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde Çanakkale'de düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda 500 genç, fikir ve önerileriyle gençlik politikalarına katkı sağladı.

        Çanakkale Gençlik ve Spor Bakanlığı Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda, öğrenci kulüpleri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

        Gençlik politikalarının şekillenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği çalıştaya 500 genç katılım sağladı.

        Grup çalışmalarının 11 farklı başlık altında yapıldığı etkinlikte, gençler fikir ve önerilerini anlattı, atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

        Ülke genelinde düzenlenen çalıştaylarda yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelerek, politika önerileri üzerinde tartışıyor.

        Çalıştay çıktılarının ise 2025 yılında Gençlik Haftası'nda bakanlık tarafından, Gençlik Politika Belgesi ile duyurulması hedefleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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