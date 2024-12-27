TÜGEM Lapseki'de hatıra ormanı oluşturdu
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Çanakkale İl Temsilciliğince Lapseki'nin Kocaveli köyünde oluşturulan "TÜGEM 100. Yıl Hatıra Ormanı"nda, 20 fidan toprakla buluşturdu.
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Çanakkale İl Temsilciliğince Lapseki'nin Kocaveli köyünde oluşturulan "TÜGEM 100. Yıl Hatıra Ormanı"nda, 20 fidan toprakla buluşturdu.
Çanakkale'de 2023 yılında meydana gelen orman yangınları sonrası, TÜGEM Çanakkale İl Temsilciliğince Kocaveli köyünde oluşturulacak hatıra ormanı için 20 bin fidan kampanyası başlatıldı. Kampanyada hedeflenen sayıya ulaşılmasının ardından köydeki 13 hektarlık alanda, gönüllüler ve görevlilerce fidan dikimi gerçekleştirildi.
Öte yandan, "TÜGEM 100. Yıl Hatıra Ormanı" projesinin tanıtımına ilişkin Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda toplantı düzenlendi.
Toplantı, yangınların çevreye ve doğaya olumsuz etkileri ile kampanyanın amacını anlatan videonun gösterimiyle başladı.
TÜGEM Genel Başkanı Serkan Şahin, "TÜGEM 100. Yıl Hatıra Ormanı" projesinin toplum bilincinin ve dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu ifade etti.
Şahin, TÜGEM ailesinin sosyal sorumluluk projelerindeki kararlılığının devam edeceğini vurguladı.
TÜGEM Çanakkale İl Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca da projeyi hayata geçiren ekiplere, bağışçılara ve destek veren gönüllülere teşekkür etti.
Toplantının sonunda projeye destek veren bağışçılara teşekkür belgeleri takdim edildi.
Tanıtım toplantısına, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Halil Ertuğrul, TÜGEM Başkan Yardımcısı Derya Bingöl, Çanakkale Orman İşletme Müdürü Eray Maden, il ve bölge temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
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