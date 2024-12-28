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        Gelibolu'da İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:15
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        Gelibolu'da İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

        Gelibolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan slayt gösterildi.

        Öğrenciler tarafından "Küfe" adlı mini tiyatro sahnelendi, "Zulmü alkışlayamam" adlı şiir okundu. "Çanakkale Şehitlerine" adlı oratoryonun ardından koro şarkılar seslendirdi.

        Törende, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundan Alper Özhan , Eşref Bitlis İlkokulundan Zeynep Eğilmez, Gazı Süleyman Paşa İlkokulundan Sare Başaran ile Namık Kemal Ortaokulundan Almina Ece Ocak, 100. Yıl Barış Ortaokulundan İdil Kavalcı, İmam Hatip Ortaokulundan Ceylin Hamiyet Çamur'a ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Törene Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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