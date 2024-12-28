Gelibolu'da İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

Törende, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundan Alper Özhan , Eşref Bitlis İlkokulundan Zeynep Eğilmez, Gazı Süleyman Paşa İlkokulundan Sare Başaran ile Namık Kemal Ortaokulundan Almina Ece Ocak, 100. Yıl Barış Ortaokulundan İdil Kavalcı, İmam Hatip Ortaokulundan Ceylin Hamiyet Çamur'a ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Gelibolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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