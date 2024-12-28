Çanakkale'nin 5 ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Öte yandan, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle de Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yapılamıyor.

Lapseki'nin yüksek dağ köylerinden Dumanlı, Beyçayır, Karamusalar, Kırcalar, Şahinli ve İlyasköy'de de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

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