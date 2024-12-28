Gelibolu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aramada çok sayıda 46 şişe gümrük kaçağı içki ve 166 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları arama yaptı.

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