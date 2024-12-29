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        Gelibolu'da metruk ve atıl binaların yıkımı yarın başlayacak

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çevreye tehlike yaratan metruk ve atıl durumdaki binaların yıkımına yarın başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:42
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        Gelibolu'da metruk ve atıl binaların yıkımı yarın başlayacak
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çevreye tehlike yaratan metruk ve atıl durumdaki binaların yıkımına yarın başlanacak.

        Gelibolu Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzerine çevreye tahliye yaratan metruk binaları yıkma kararı aldı.

        Belediye ekipleri, resmi işlemlerini tamamlanan metruk ve atıl durumdaki 17 binanın yıkımına, Yazıcızade Mahallesi Sarmaşıklı mevkisindeki 3 bloktan oluşan atıl durumdaki binalarla başlanacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Gelibolu'nun bu önemli sorununu çözmek için aşama aşama toplamda 150 metruk binanın yıkımının gerçekleştirileceği belirtilerek, "Gelibolu'yu daha güvenli, temiz ve yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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