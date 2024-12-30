Çanlı dağcılar, karla örtülü Karadağ'ın zirvesine tırmandı

Çan Dağcılık Kulübü üyesi Orhan Cihan, "Yer yer 50 ila 80 santimetre yüksekliğinde karla kaplı alanlarında yürüyerek 750 metre yükseklikteki Azap Tepesi'ne çıkmak için zorlu bir mücadele verdik. Karda yolumuzu kaybetmemek için rotamızı navigasyon ile takip ettik. Yürüyüşümüzü 4 saatte tamamladık." dedi.

Bunu fırsata çeviren Çan Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar Vahit Güler ve Orhan Cihan, 8 kilometre yürüyerek karla kaplı dağın zirvesi olan Azap Tepesi'ne çıktı.

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