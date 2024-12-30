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        Çanlı dağcılar, karla örtülü Karadağ'ın zirvesine tırmandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan dağcılar, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşan Karadağ'a tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:44
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        Çanlı dağcılar, karla örtülü Karadağ'ın zirvesine tırmandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan dağcılar, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşan Karadağ'a tırmandı.

        Çan'ın Karadağ köyü sınırlarında yer alan 750 metre yüksekliğindeki Karadağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

        Bunu fırsata çeviren Çan Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar Vahit Güler ve Orhan Cihan, 8 kilometre yürüyerek karla kaplı dağın zirvesi olan Azap Tepesi'ne çıktı.

        Çan Dağcılık Kulübü üyesi Orhan Cihan, "Yer yer 50 ila 80 santimetre yüksekliğinde karla kaplı alanlarında yürüyerek 750 metre yükseklikteki Azap Tepesi'ne çıkmak için zorlu bir mücadele verdik. Karda yolumuzu kaybetmemek için rotamızı navigasyon ile takip ettik. Yürüyüşümüzü 4 saatte tamamladık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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