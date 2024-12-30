Çanakkale'de içki ve sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik olarak il merkezi ve Gelibolu'da operasyon düzenlendi.