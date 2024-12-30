Çanakkale'de yılbaşı tasarım pazarı açıldı

Yerel sanatçı ve tasarımcıların el emeği ürünlerinin yer aldığı pazarda, yılbaşı konseptli çikolatalar, seramik fincan ve kupalar, ahşap oyma heykeller ve takılar yer alıyor.

Çanakkale Sanat Köyü Oluşturma ve Yaşatma Derneği, Çanakkale Kültür ve Sanat Derneği ile Sınırlı Sorumlu Sanatçı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifince Çanakkale Belediyesi'nin desteğiyle İskele Meydanı'nda Yılbaşı Tasarım Pazarı açıldı.

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