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        Çan'da buzlanan yolda 2 araç kontrolden çıktı, 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan 2 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:49
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        Çan'da buzlanan yolda 2 araç kontrolden çıktı, 2 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan 2 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Çan'dan Çanakkale yönüne giden Zafer Bozça idaresindeki 09 BL 512 plakalı kamyonet, Cemiyetalanı yakınında gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Aynı bölgedeki diğer kazada da T.D'nin kullandığı 61 VV 279 plakalı kamyonet, Bozça'nın aracına çarparak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü T.D. ile araçtaki yolcu K.D. ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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