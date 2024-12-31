Çan'da buzlanan yolda 2 araç kontrolden çıktı, 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan 2 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan 2 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Çan'dan Çanakkale yönüne giden Zafer Bozça idaresindeki 09 BL 512 plakalı kamyonet, Cemiyetalanı yakınında gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Aynı bölgedeki diğer kazada da T.D'nin kullandığı 61 VV 279 plakalı kamyonet, Bozça'nın aracına çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü T.D. ile araçtaki yolcu K.D. ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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