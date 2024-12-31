Çan'da buzlanan yolda 2 araç kontrolden çıktı, 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aynı bölgedeki diğer kazada da T.D'nin kullandığı 61 VV 279 plakalı kamyonet, Bozça'nın aracına çarparak devrildi.

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