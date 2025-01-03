Lapseki Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı oldu

Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandı.

Çetin, atama kararı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Ağustos 2023'te Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandığını hatırlattı.

Yeni atamasının da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı olduğunu ifade eden Harun Çetin, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek, Milli Eğitim Bakanlığımızın politikalarını uygulamak, yerelde yönetmek, hedef koymak, koordine etmek, geliştirmek adına eğitim yöneticilerimiz ve öğretmen arkadaşlarıma ilham verebilmek hep esas gayemiz oldu. Kalp kırmadan, gönüller yıkmadan iş üreterek hoş bir seda bırakmayı aklımızdan çıkarmadık. Bulunduğumuz makamlarımızın hizmet makamları olduğunu, ulaşılamaz yerler olmadığını, aynı zamanda devlet ciddiyetiyle ve samimiyetle hizmet edilebileceğini göstermeye, devleti temsil durumunda olanların beyaz elbise giyenler olduğunu unutmadan, o elbisenin leke kabul etmeyeceğini hatırdan çıkarmadan; devletimizin güler yüzünü ve şefkatli elini göstermeye çalıştık."