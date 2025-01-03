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        Gelibolu'da ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:27
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        Gelibolu'da ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Trafik şube ekiplerince verilen eğitimde öğrenciler yaya ve yolcu olarak uymaları gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, karşıdan karşıya geçme, bisiklet kullanımı, oyun alanlarında dikkat edilmesi gereken noktalar, servis araçlarına binme ve inme kuralları gibi çeşitli trafik güvenliği konularında bilgilendirildi.

        Polis memurları Hatice Eğin ve Tuğba Yıldız ilkokul öğrencilerine görsel materyaller kullanılarak trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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