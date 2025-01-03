Gelibolu'da ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Polis memurları Hatice Eğin ve Tuğba Yıldız ilkokul öğrencilerine görsel materyaller kullanılarak trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

Trafik şube ekiplerince verilen eğitimde öğrenciler yaya ve yolcu olarak uymaları gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, karşıdan karşıya geçme, bisiklet kullanımı, oyun alanlarında dikkat edilmesi gereken noktalar, servis araçlarına binme ve inme kuralları gibi çeşitli trafik güvenliği konularında bilgilendirildi.

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