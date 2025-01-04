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        Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:50
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        Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "KB-119" sevk edildi.

        Lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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