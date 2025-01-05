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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:29
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde şüpheliler B.T. ve B.Ş'nin aracını durdurdu.

        Arabada yapılan aramada, 162,31 gram sentetik uyuşturucu, 2,48 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüpheli B.T. sevk edildiği Çanakkale Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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