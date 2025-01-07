ÇOMÜ'deki iki fakültenin dekanlıklarında devir teslim töreni yapıldı

Devir teslim törenlerine rektör yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Levent Dalyancı, Prof. Dr. Arda Aydın ve Genel Sekreter Vekili Oğuz Ünal da katıldı.​​​​​​​

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, çalışmaları ve emekleri için Karaayvaz ve Taşlı'ya teşekkür ederek, göreve yeni atanan Usta ile Yılmaz'a başarılar diledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Usta, görevi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'dan, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Yılmaz da görevi Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı'dan teslim aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlıklarında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

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