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        ÇOMÜ'deki iki fakültenin dekanlıklarında devir teslim töreni yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlıklarında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:13 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:22
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        ÇOMÜ'deki iki fakültenin dekanlıklarında devir teslim töreni yapıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlıklarında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Usta, görevi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'dan, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Yılmaz da görevi Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı'dan teslim aldı.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, çalışmaları ve emekleri için Karaayvaz ve Taşlı'ya teşekkür ederek, göreve yeni atanan Usta ile Yılmaz'a başarılar diledi.

        Devir teslim törenlerine rektör yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Levent Dalyancı, Prof. Dr. Arda Aydın ve Genel Sekreter Vekili Oğuz Ünal da katıldı.​​​​​​​

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