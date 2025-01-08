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        "Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi" çalışma grupları toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de 10-11 Nisan'da düzenlenecek Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi'nin çalışma grupları toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:56
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        "Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi" çalışma grupları toplantısı yapıldı
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        Çanakkale'de 10-11 Nisan'da düzenlenecek Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi'nin çalışma grupları toplantısı gerçekleştirildi.

        Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) iş birliğiyle onursal başkanlığını Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yaptığı zirve öncesi, çalışma gruplarında yer alan bilim insanları ve ilgili kurumların temsilcileri, Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Organizasyonun komite başkanı ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz, toplantıda yaptığı konuşmada, zirvede, gelecek için çok önemli olan su kaynaklarıyla ilgili farkındalık oluşturmayı, suyun boşa gitmemesi için neler yapılabileceğini tespit etmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Çanakkale nüfusunun hızla arttığına dikkati çeken Cengiz, "Kaynaklarımız daha fazla kullanılıyor. Bir tane barajımız var. Onun durumunun tespitiyle ilgili farkındalık oluşturmamız gerekiyor. O yüzden bu zirvenin yapılması önemli." dedi.

        Cengiz, Atikhisar Barajı'nın nüfusu 200 bine ulaşan Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olduğunu hatırlatarak, depolama kapasitesinin yüzde 25'inden fazlasını Çanakkale merkezin kullandığını belirtti.

        Zirvede Atikhisar Barajı Değerlendirme Grubu, Atikhisar Barajı Kaynak Kullanımı Çalışma Grubu, Su Yönetim Planı ve Verimlilik Çalışma Grubu, Atıksu Yönetimi ve Yeniden Kullanım Çalışma Grubu, Acil Durum ve Risk Yönetimi çalışma gruplarının yer aldığını aktaran Cengiz, şöyle konuştu:

        "Zirve sonunda 'Zirve 17' kitabını çıkaracağız. Hepimiz suyun öneminden bahsediyoruz ama bu kitapla beraber problemlerin tespiti ortaya konmuş olacak. Zirvenin amacı, sürdürülebilir su yönetimi, sürdürülebilirlik, kaynaklarımızın etkin kullanımı ve çözüm üretimi. Buradaki herkesin ortak olarak ortaya çıkaracağı en önemli şey problemin tespiti. Kentimizin tek su kaynağı olan baraj göletini korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetmek için bilimsel veriye dayalı stratejiler oluşturmayı hedefliyoruz."

        - "Atikhisar Barajı'ndaki kayıp kaçak oranını düşürdük"

        Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Doruk Özdemir ise kentin tek ve en önemli su kaynağı olan Atikhisar Barajı havza olarak düşünüldüğünde hizmete girdiği 1975 yılından bu yana kenti sel ve su baskınları gibi afetlerden korumasının yanında kentin çeperlerindeki tarımsal faaliyetlere de büyük katkı sunduğunu söyledi.

        İçme suyu olarak 1991 yılında yapılan protokolle su alımına başlandığını ve o günden bu güne kesintisiz olarak içme suyunun sağlandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "Hızla artan nüfus ve alternatif içme suyu kaynağına ulaşmadaki zorlukla beraber, baraj rezervindeki tüketim hızı pik noktasına ulaşmıştır. Bundan sonraki senelerde de bunun artarak devam etmesi ve havzanın artık yağışlarla tüketilen suyu karşılayamayacak duruma gelmesi aşikardır. Bundan dolayı belediye olarak 2019 yılından itibaren her yıl artan bir ciddiyetle su tasarrufu ve suyun yönetilebilir olması adına çalışmalar yürütmekteyiz. Yüzde 60'larda başladığımız kayıp, kaçak oranımızı yüzde 24'ler mertebelerine düşürerek Türkiye ortalamasının oldukça altına düşürdük."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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