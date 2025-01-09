Gelibolu'da "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla stant açıldı

Vatandaşlara ocak ayının, "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlendiği hatırlatılarak dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere farkındalık etkinlikleri düzenlendiği, Gelibolu'da da farkındalık etkinliklerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığı ifade edildi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'ne bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtımı yapıldı.

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