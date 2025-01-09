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        Gelibolu'da "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla stant açıldı

        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:04
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        Gelibolu'da "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla stant açıldı
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        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

        Sağlıklı Hayat Merkezi'ne bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtımı yapıldı.

        Broşürlerde, risk faktörleri, korunma, belirtiler ve erken teşhisin önemi konularında bilgilere yer verildi.

        Vatandaşlara ocak ayının, "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlendiği hatırlatılarak dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere farkındalık etkinlikleri düzenlendiği, Gelibolu'da da farkındalık etkinliklerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığı ifade edildi.

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        Galeri

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