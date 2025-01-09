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        Ege Denizi'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 19:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:54
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        Ege Denizi'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.

        Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik "KB-119" botu ekipleri, bottaki aralarında 15 çocuğun bulunduğu 36 Afganistan uyrukluyu kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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