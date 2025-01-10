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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlıyı gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:10 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:12
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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlıyı gözaltına aldı.

        İlçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma başlatan polis, Alaeddin Mahallesi'nde bir şüpheliyi durdurmak istedi. Bu sırada kaçan T.K, ekiplerce yakalandı.

        Zanlının üzerinde yapılan aramada esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan T.K'nın emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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