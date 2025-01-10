Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlıyı gözaltına aldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlıyı gözaltına aldı.
İlçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma başlatan polis, Alaeddin Mahallesi'nde bir şüpheliyi durdurmak istedi. Bu sırada kaçan T.K, ekiplerce yakalandı.
Zanlının üzerinde yapılan aramada esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.K'nın emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.
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