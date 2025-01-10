Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Zanlının üzerinde yapılan aramada esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İlçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma başlatan polis, Alaeddin Mahallesi'nde bir şüpheliyi durdurmak istedi. Bu sırada kaçan T.K, ekiplerce yakalandı.

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